Il Ceo di Apple, Tim Cook: "Con le app si può cambiare il mondo" (Di venerdì 30 settembre 2022) Ospite a Napoli per la laurea honoris causa dell'Università Federico II, il numero uno di Cupertino ha visitato l'Apple Academy e risposto agli studenti. E riflettuto con noi sul ruolo e la funzione della tecnologia Leggi su repubblica (Di venerdì 30 settembre 2022) Ospite a Napoli per la laurea honoris causa dell'Università Federico II, il numero uno di Cupertino ha visitato l'Academy e risposto agli studenti. E riflettuto con noi sul ruolo e la funzione della tecnologia

matteorenzi : Tim Cook, CEO di Apple, riceve la laurea honoris causa dalla Federico II. Sono orgoglioso del lavoro insieme per p… - classcnbc : TIM COOK A NAPOLI: FUTURO INCERTO MA OVUNQUE GUARDO VEDO POTENZIALITÀ Tim #Cook a Napoli per ricevere la laurea ho… - rossmontedoro : RT @matteorenzi: Tim Cook, CEO di Apple, riceve la laurea honoris causa dalla Federico II. Sono orgoglioso del lavoro insieme per portare… - CristianaAN : RT @matteorenzi: Tim Cook, CEO di Apple, riceve la laurea honoris causa dalla Federico II. Sono orgoglioso del lavoro insieme per portare… - LaStampa : Il CEO di Apple, Tim Cook: 'Con le app si può cambiare il mondo'. -