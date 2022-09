“Guardate cosa gli è successo”. UeD, occhi solo su Gianni Sperti: in studio tutti increduli (Di venerdì 30 settembre 2022) Momento inaspettato a Uomini e Donne con Gianni Sperti protagonista suo malgrado di un episodio clamoroso. Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda venerdì 30 settembre, per l’opinionista si è concretizzato qualcosa di veramente pazzesco e allo stesso tempo comico. Gli attentissimi telespettatori sono riusciti a riprendere la scena e a diffonderla subito in rete. Ovviamente, quasi superfluo dirlo, il breve video è diventato virale e in poche ore ha raggiunto migliaia e migliaia di persone. Un avvenimento praticamente unico nel suo genere a Uomini e Donne, con Gianni Sperti che non potrà mai dimenticare questa vicenda. Parlando sempre del dating show, Riccardo Guarnieri si è soffermato su Federica Aversano. Per lui la differenza d’eta non sarebbe un problema. Tuttavia il cavaliere tarantino ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Momento inaspettato a Uomini e Donne conprotagonista suo malgrado di un episodio clamoroso. Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda venerdì 30 settembre, per l’opinionista si è concretizzato qualdi veramente pazzesco e allo stesso tempo comico. Gli attentissimi telespettatori sono riusciti a riprendere la scena e a diffonderla subito in rete. Ovviamente, quasi superfluo dirlo, il breve video è diventato virale e in poche ore ha raggiunto migliaia e migliaia di persone. Un avvenimento praticamente unico nel suo genere a Uomini e Donne, conche non potrà mai dimenticare questa vicenda. Parlando sempre del dating show, Riccardo Guarnieri si è soffermato su Federica Aversano. Per lui la differenza d’eta non sarebbe un problema. Tuttavia il cavaliere tarantino ha ...

