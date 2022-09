Gli italiani spendono tra 1.000€ e 1.500€ per l’abito da sposo (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – ? Quando si pensa ad un matrimonio la sposa e il suo abito creano sempre grande attesa e aspettativa tra gli invitati (e il futuro marito), che non vedono l’ora di vederle varcare la soglia della cerimonia per ammirare il suo look. ? Matrimonio.com ha deciso di puntare i riflettori sullo sposo, analizzando quali siano le preferenze degli italiani e quanto siano disposti a spendere per arrivare impeccabili all’altare. ? Il 27% degli sposi 2021 dichiara di aver speso tra i 1.000€ e i 1.500€ per il proprio abito da sposo; l’8% ha speso tra 2.000€ e 3.000€. ? Secondo le analisi effettuate all’interno della sezione Vestiti da sposo di Matrimonio.com, il classico abito ottiene il 33,5% delle ricerche di quest’anno, seguito dallo smoking ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – ? Quando si pensa ad un matrimonio la sposa e il suo abito creano sempre grande attesa e aspettativa tra gli invitati (e il futuro marito), che non vedono l’ora di vederle varcare la soglia della cerimonia per ammirare il suo look. ? Matrimonio.com ha deciso di puntare i riflettori sullo, analizzando quali siano le preferenze deglie quanto siano disposti a spendere per arrivare impeccabili all’altare. ? Il 27% degli sposi 2021 dichiara di aver speso tra i 1.e i 1.per il proprio abito da; l’8% ha speso tra 2.e 3.. ? Secondo le analisi effettuate all’interno della sezione Vestiti dadi Matrimonio.com, il classico abito ottiene il 33,5% delle ricerche di quest’anno, seguito dallo smoking ...

