Fiumicino. Ncc irregolari e furti al duty free: pioggia di denunce e multe in aeroporto (Di venerdì 30 settembre 2022) Fiumicino – Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nello scalo aeroportuale internazionale "Leonardo Da Vinci" a Fiumicino. Presso il duty free situato al Terminal 3 – Partenze dello scalo, i Carabinieri hanno fermato 3 viaggiatori, che hanno tentato di superare le casse senza pagare diversa merce che avevano occultato all'interno dei loro bagagli. Notati dal personale di vigilanza che ha prontamente allertato i militari, i tre sono stati trovati in possesso di confezioni di prodotti di profumeria del valore di diverse centinaia di euro. Tutti e 3 i fermati sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per tentato furto. Le verifiche dei militari effettuate presso l'uscita del Terminal 3 – arrivi, tra la folla di viaggiatori in cerca di un trasporto in direzione Roma, i ...

