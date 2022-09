F1: Singapore; prime libere a Hamilton (Di venerdì 30 settembre 2022) Lewis Hamilton su Mercedes ha chiuso con il miglior tempo la prima sessione di libere del GP di Singapore in 1'43"033, ottenuto a 5' dalla fine con gomme soft. Secondo il leader del mondiale Max ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) Lewissu Mercedes ha chiuso con il miglior tempo la prima sessione didel GP diin 1'43"033, ottenuto a 5' dalla fine con gomme soft. Secondo il leader del mondiale Max ...

glooit : F1: Singapore; prime libere a Hamilton leggi su Gloo - SportRepubblica : F1, Gp Singapore: Hamilton davanti a Verstappen nelle prime libere. Terzo Leclerc [aggiornamento delle 13:34] - sosoidle : buongiorno <3 ancora un po' addormentata ma stamattina siamo partite per l'ultima tappa del tour a singapore! tutte… - SJakub94 : RT @iuvinale_n: La pax mercatoria è finita. Salvaguardare l'economia e le imprese italiane. The golden age of globalization is clearly over… - iuvinale_n : La pax mercatoria è finita. Salvaguardare l'economia e le imprese italiane. The golden age of globalization is clea… -