ESTAR | Concorso per 6 Dirigenti Amministrativi

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 30 settembre 2022) L’ha indetto unPubblico per la ricerca di 6 Figure Professionali come Dirigente Amministrativo, per vari settori ed aziende sanitarie. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo indeterminato. Bando diIn esecuzione della deliberazione del direttore generale din. 388 del 24 agosto 2022, esecutiva ai sensi di legge, sono indetti i seguenti concorsi pubblici:pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente amministrativo, settore risorse umane e relazioni sindacali, da assegnare all'Azienda USL Toscana Centro (61/2022/CON);pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo ...