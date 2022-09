E' già Juve - Inter | il duello di mercato infiamma il web

c6318f4172ab44a : @FBiasin Abbiamo notizie della vendita dell'inter ? E soprattutto come mai stanno costringendo zhang a vendere lint… - IRebell05 : @Boboj29 Oltre ai 140 che già hanno?????farebbero 220 pari pari a quello della Juve con mutuo dello stadio ???? - junews24com : Grimaldo Juve già a gennaio? Cherubini può giocare d'anticipo: la strategia - - Kdc1987Kdc : RT @matthewdamnsure: @Kdc1987Kdc @gialloapjanic @Andrea_Bottoni_ @andreamusso97 @GoalItalia E continui ma quanti anni hai tu che parli da v… - matthewdamnsure : @Kdc1987Kdc @gialloapjanic @Andrea_Bottoni_ @andreamusso97 @GoalItalia E continui ma quanti anni hai tu che parli d… -

Tuttocampo

Bensebaini, duello Inter -. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport , sia i nerazzurri che i ... Fatto sta che il derby d'Italia di mercato stainfiammano il web, in particolare quello ...... visto che nel weekend si tornerà in campo per la serie A, con lache dovrà vedersela con il Bologna. Ovviamente è una partita da vincere a tutti i costi, visto che sono staticommessi ... Il caso di mercato: De Gea alla Juve già a gennaio