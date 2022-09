Di corsa verso la solidarietà, in pigiama per i bambini del Santobono (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Iniziativa di notevole valore civile questa sera in piazza Risorgimento. Promossa da Lilt, Associazione di volontari impegnata nella assistenza ai bambini affetti da patologie tumorali, il capoluogo sannita ha ospitato pigiama Run la corsa o camminata non competitiva per raccolta fondi per una nobile causa: donare accoglienza e assistenza ai bambini sfortunati. La manifestazione, per la prima volta in città, ha avuto un ottimo riscontro con tanti bambini e adulti in pigiama per solidarietà: il ricavato sarà donato all’Ospedale del Santobono di Napoli al reparto di oncologica pediatrica. L’iniziativa ha visto coinvolte altre 18 città d’Italia: a tagliare il nastro la campionessa di scherma Francesca Boscarelli, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Iniziativa di notevole valore civile questa sera in piazza Risorgimento. Promossa da Lilt, Associazione di volontari impegnata nella assistenza aiaffetti da patologie tumorali, il capoluogo sannita ha ospitatoRun lao camminata non competitiva per raccolta fondi per una nobile causa: donare accoglienza e assistenza aisfortunati. La manifestazione, per la prima volta in città, ha avuto un ottimo riscontro con tantie adulti inper: il ricavato sarà donato all’Ospedale deldi Napoli al reparto di oncologica pediatrica. L’iniziativa ha visto coinvolte altre 18 città d’Italia: a tagliare il nastro la campionessa di scherma Francesca Boscarelli, ...

anteprima24 : ** Di corsa verso la #Solidarietà, in pigiama per i bambini del #Santobono ** - AndreaBS1976 : RT @Gitro77: Continua la nostra corsa verso l'iceberg. - DiplomaziaTW : RT @Gitro77: Continua la nostra corsa verso l'iceberg. - p_candelaresi : RT @SettecoloriE: ?????????? ???? ?????????????????????? è finalmente in libreria e Settecolori non arresta la sua corsa verso la grande letteratura. Cerca '… - SettecoloriE : ?????????? ???? ?????????????????????? è finalmente in libreria e Settecolori non arresta la sua corsa verso la grande letteratura. C… -