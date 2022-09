Courteney Cox: “La menopausa vi mangia vive, è orribile”. La reazione di Julianne Moore (Di venerdì 30 settembre 2022) Da testimonial dei Tampax nel 1985 a “testimonial” della menopausa nel 2022. Courteney Cox affronta un tema che è ancora troppo spesso un tabù: invecchiamento e menopausa. La Monica Geller di Friends ha postato un video su Instagram nel quale mette a confronto lo spot degli anni ’80 e lei stessa, oggi: “La tua vita è cambiata completamente a causa della menopausa?”, inizia. E poi parla di vampate di calore, di pelle secca e ossa più fragili e dice, con ironia: “La menopausa vi mangia vive, è orribile”. E ancora: “Ricordatevi, non c’è niente di bello nella menopausa“. Insomma l’attrice 58enne trova un modo giusto per parlare di una tematica che spesso viene messa da parte: può essere un bel momento della vita? Certo che può, prendendosi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Da testimonial dei Tampax nel 1985 a “testimonial” dellanel 2022.Cox affronta un tema che è ancora troppo spesso un tabù: invecchiamento e. La Monica Geller di Friends ha postato un video su Instagram nel quale mette a confronto lo spot degli anni ’80 e lei stessa, oggi: “La tua vita è cambiata completamente a causa della?”, inizia. E poi parla di vampate di calore, di pelle secca e ossa più fragili e dice, con ironia: “Lavi, è”. E ancora: “Ricordatevi, non c’è niente di bello nella“. Insomma l’attrice 58enne trova un modo giusto per parlare di una tematica che spesso viene messa da parte: può essere un bel momento della vita? Certo che può, prendendosi ...

