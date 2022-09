Così è cambiata l'Inter da agosto ad oggi (Di venerdì 30 settembre 2022) La spina dorsale nerazzurra è cambiata: da Acerbi in difesa ad Asllani/Mkhitaryan in mezzo al campo fino a Dzeko in avanti. Vediamo ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 30 settembre 2022) La spina dorsale nerazzurra è: da Acerbi in difesa ad Asllani/Mkhitaryan in mezzo al campo fino a Dzeko in avanti. Vediamo ...

AutoironiciNap : RT @federicosini83: @LaPrimaManina Caterina Cerroni 31 anni, vada nella sede del suo partito chieda come hanno fatto a votare una legge ele… - GiulianaDaniel2 : RT @AnnaRagosta: Com’è cambiata la comunicazione social di Giorgia Meloni in questi anni? Com'è riuscita a creare intorno alla sua figura u… - federicosini83 : @LaPrimaManina Caterina Cerroni 31 anni, vada nella sede del suo partito chieda come hanno fatto a votare una legge… - VirtualRaven : RT @AnnaRagosta: Com’è cambiata la comunicazione social di Giorgia Meloni in questi anni? Com'è riuscita a creare intorno alla sua figura u… - AnnaRagosta : Com’è cambiata la comunicazione social di Giorgia Meloni in questi anni? Com'è riuscita a creare intorno alla sua f… -