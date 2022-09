Bollette del gas, novità in arrivo: l’Arera dà il via libera ma sorgono i dubbi (Di venerdì 30 settembre 2022) l’Arera ha dato il via libera per un’importante novità sulle Bollette del gas. Quanto concesso, però, non ha fatto tutti contenti. Andiamo a vedere di cosa si tratta e quali sono i dubbi. Il caro energia è uno dei problemi più pressanti di questo periodo. Sia le famiglie che le aziende hanno visto arrivare prezzi più alti complicando più le cose. Ora, in materia di aiuti, l’Arera ha dato il via libera per una novità interessante. Anche se questo ok ha visto la diffidenza di alcune associazioni. Adobe StockI costi energetici hanno subito una certa impennata. Tale situazione ha portato l’Autorità a rendersi indipendente dal Ttf di Amsterdam così da non come punto di riferimento le quotazioni che fanno parte del mercato all’ingrosso ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 settembre 2022)ha dato il viaper un’importantesulledel gas. Quanto concesso, però, non ha fatto tutti contenti. Andiamo a vedere di cosa si tratta e quali sono i. Il caro energia è uno dei problemi più pressanti di questo periodo. Sia le famiglie che le aziende hanno visto arrivare prezzi più alti complicando più le cose. Ora, in materia di aiuti,ha dato il viaper unainteressante. Anche se questo ok ha visto la diffidenza di alcune associazioni. Adobe StockI costi energetici hanno subito una certa impennata. Tale situazione ha portato l’Autorità a rendersi indipendente dal Ttf di Amsterdam così da non come punto di riferimento le quotazioni che fanno parte del mercato all’ingrosso ...

GiuseppeConteIT : Il nuovo Governo non si è ancora insediato e già si litiga su posti e caselle, anziché pensare subito a un piano di… - Agenzia_Ansa : FLASH | Aumenti delle bollette 'limitati' al +59% grazie all'intervento eccezionale dell'Autorità per il quarto tri… - marattin : Stamattina a Coffee Break: le prossime sfide della politica economica, il caro-bollette e le illusioni del populism… - Mary35999509 : RT @GiuseppeConteIT: Il nuovo Governo non si è ancora insediato e già si litiga su posti e caselle, anziché pensare subito a un piano di in… - DirtyHa39476685 : RT @jimmomo: Tra qualche giorno molte imprese fermeranno la produzione per le bollette insostenibili, licenziando le persone. Però con i so… -