Ascolti tv 29 settembre 2022: Imma Tataranni fa vincere Rai1 (Di venerdì 30 settembre 2022) Ascolti tv: Rai 1 con il 24,8%% e 4,257 milioni, Canale 5 al 19,5% e 2,495 Torna Imma Tataranni e Rai1 torna in cima agli Ascolti Tv. L’ammiraglia Rai, con Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la più vista con il 24,8% di share media e 4,257 milioni di spettatori, mentre il Grande Fratello Vip su Canale5 è stato visto da 2,495 milioni di spettatori con il 19,5%. Molto bene Dritto e rovescio su Rete4 con il 6,7% di share e 1,198 milioni di spettatori. La settimana scorsa Porta a Porta su Rai1 era stato visto dal 9,6% e 1,526 milioni di persone, mentre il Grande Fratello Vip su Canale 5 è stato visto da 2,266 milioni di spettatori con il 19,5% e Nudi per la vita su Rai2, con il 7,8% di share e 1,144 milioni di spettatori. Ascolti tv ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 30 settembre 2022)tv: Rai 1 con il 24,8%% e 4,257 milioni, Canale 5 al 19,5% e 2,495 Tornatorna in cima agliTv. L’ammiraglia Rai, con– Sostituto procuratore, la più vista con il 24,8% di share media e 4,257 milioni di spettatori, mentre il Grande Fratello Vip su Canale5 è stato visto da 2,495 milioni di spettatori con il 19,5%. Molto bene Dritto e rovescio su Rete4 con il 6,7% di share e 1,198 milioni di spettatori. La settimana scorsa Porta a Porta suera stato visto dal 9,6% e 1,526 milioni di persone, mentre il Grande Fratello Vip su Canale 5 è stato visto da 2,266 milioni di spettatori con il 19,5% e Nudi per la vita su Rai2, con il 7,8% di share e 1,144 milioni di spettatori.tv ...

