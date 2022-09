Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 29/09/22 (Di giovedì 29 settembre 2022) Ma lo sapete che io inizio a pensare che questa stagione di Uomini e Donne si concluderà proprio con la coppia Federica Aversano– Riccardo Guarnieri? Non so, troppe interazioni, troppo uno stuzzicarsi, nessuno dei due che metta un punto serio e definitivo. e sussiste sempre quella sottile linea del flirt che né l’uno né l’altra riescono ad abbandonare. Il fatto è che Riccardo è troppo narciso per mischiarsi agli altri corteggiatori e correre il rischio di non essere scelto, e Federica è troppo orgogliosa per esplicitare per bene quanto sia interessata. Ed è interessata, raga, parliamoci chiaro. Nella puntata di oggi si è oggettivamente sbilanciata parecchio nel momento in cui ha detto al Guarnieri che le farebbe piacere averlo tra i suoi corteggiatori e che lo trova molto bello. Riccardo, ovviamente, voleva certezze ancora più nette, ... Leggi su isaechia (Di giovedì 29 settembre 2022) Ma lo sapete che io inizio a pensare che questa stagione disi concluderà proprio con la coppia Federica Aversano– Riccardo Guarnieri? Non so, troppe interazioni, troppo uno stuzzicarsi, nessuno dei due che metta un punto serio e definitivo. e sussiste sempre quella sottile linea del flirt che né l’uno né l’altra riescono ad abbandonare. Il fatto è che Riccardo è troppo narciso per mischiarsi agli altri corteggiatori e correre il rischio di non essere scelto, e Federica è troppo orgogliosa per esplicitare per bene quanto sia interessata. Ed è interessata, raga, parliamoci chiaro. Nelladi oggi si è oggettivamente sbilanciata parecchio nel momento in cui ha detto al Guarnieri che le farebbe piacere averlo tra i suoi corteggiatori e che lo trova molto bello. Riccardo, ovviamente, voleva certezze ancora più nette, ...

