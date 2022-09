Tim Cook a Napoli: "Nell'Italia un potenziale straordinario" (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Ceo di Apple ha ricevuto la laurea honoris causa all'Univesità Federico II in Innovation and International Management Leggi su repubblica (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Ceo di Apple ha ricevuto la laurea honoris causa all'Univesità Federico II in Innovation and International Management

matteorenzi : Tim Cook, CEO di Apple, riceve la laurea honoris causa dalla Federico II. Sono orgoglioso del lavoro insieme per p… - ADeLaurentiis : Incontro piacevole con Tim Cook in occasione del suo Honorary Degree alla Federico II (dove si laureò mio padre Lui… - classcnbc : TIM COOK A NAPOLI: FUTURO INCERTO MA OVUNQUE GUARDO VEDO POTENZIALITÀ Tim #Cook a Napoli per ricevere la laurea ho… - emilio_pica : O mamamamamama, o mamamamamama, sai perché me soffia lu kazu, bo visto le Tim Cook, ho visto le Tim Cook, hay mamà, l'ho visto al tiggiù. - LPolimanti : RT @matteorenzi: Tim Cook, CEO di Apple, riceve la laurea honoris causa dalla Federico II. Sono orgoglioso del lavoro insieme per portare… -