Tim Cook a Napoli, il rettore della Federico II: “E’ un giorno storico” (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Incontriamo una delle grandi menti del nostro tempo, è un momento veramente importante e storico incontrare una persona del calibro di Tim Cook”. Lo ha detto il rettore dell’università Federico II di Napoli, Matteo Lorito, in attesa dell’arrivo dell’ad di Apple per ricevere la laurea honoris causa dall’ateneo partenopeo. “E’ un’opportunità – spiega Lorito – per tutta la Federico II e per i nostri studenti che lo incontreranno a San Giovanni. Un momento bello che parte dalla considerazione che i valori che Tim Cook ha tradotto in questa gigantesca azienda che è la Apple, una delle più potenti multinazionali oggi al mondo, sono vicini anche a quelli che noi portiamo avanti da circa 800 anni, quindi formazione, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Incontriamo una delle grandi menti del nostro tempo, è un momento veramente importante eincontrare una persona del calibro di Tim”. Lo ha detto ildell’universitàII di, Matteo Lorito, in attesa dell’arrivo dell’ad di Apple per ricevere la laurea honoris causa dall’ateneo partenopeo. “E’ un’opportunità – spiega Lorito – per tutta laII e per i nostri studenti che lo incontreranno a San Giovanni. Un momento bello che parte dalla considerazione che i valori che Timha tradotto in questa gigantesca azienda che è la Apple, una delle più potenti multinazionali oggi al mondo, sono vicini anche a quelli che noi portiamo avanti da circa 800 anni, quindi formazione, ...

UninaIT : FedericoII, a Tim Cook laurea honoris causa in Innovation and International Management. Giovedì 29 settembre 2022… - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: ?? #TimCook (Ceo #Apple) laurea honoris causa all’#Università di #Napoli. ?? Con una cerimonia in diretta video l’Università… - vandoweb : Tim Cook (Ceo Apple) laurea honoris causa all’Università di Napoli - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Tim Cook a Napoli per la laurea honoris causa: prima tappa dallo scultore Jago - LeleSocho : Mamma mia… immaginati avere Tim Cook alla tua Università e tu, rettore dei miei stivali, te ne vieni con una scemit… -