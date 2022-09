Tabellone Atp 250 Sofia 2022 | Sinner cerca il tris Con lui anche Musetti | Fognini e Sonego

(Di giovedì 29 settembre 2022) Ilprincipale dell’Atp 250 di, in programma sul veloce indoor dal 26 settembre al 2 ottobre. Jannikva a caccia del terzo trionfo di fila nella capitale bulgara e sarà la prima testa di serie di quest’edizione. Nutrita la pattuglia azzurra, che oltre al nostro numero uno vede al via tra i giocatori del seedingLorenzo, quarta testa di serie. Per entrambi un bye al primo turno. Presenti poiLorenzoe Fabio, con quest’ultimo non fortunato a pescare Wawrinka all’esordio. MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVPRINCIPALE SECONDO TURNO (1)vs Borges Verdasco b. (LL) Vukic 7-6(1) 7-5 Ivashka b. (3) Dimitrov 6-3 7-6(3) (5) Rune b. ...

Lorenzo Musetti sfiderà Jan - Lennard Struff nei quarti di finale dell'250 di Sofia 2022 . Riuscito a salvarsi per il rotto della cuffia contro Lazarov negli ottavi, ...MONTEPREMI ...Il numero 1 d'Italia, accreditato come prima testa di serie del, ha vinto le ultime due edizioni della rassegna bulgara, ed è a caccia di punti fondamentali in otticaFinals. In caso di ...A Sofia Fabio Fognini compie subito un passo falso. L'azzurro esce sconfitto al primo turno del torneo bulgaro, perdendo contro l'australiano Vukic in due set: dopo un lunghissimo tiebreak, è stato il ...Il torinese in due set contro Zapata Miralles, oggi affronta Rune. Il 20enne soffre e rimonta con Lazarov. Jannik contro Borges inizia la strada verso la tripletta in Bulgaria ...