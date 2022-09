Spezia_1906 : Riecco #Ferrer: lo #Spezia conta su di lui per sostituire #Reca. Lo spagnolo è la prima alternativa in caso di forf… - Spezia_1906 : ?? Riprende oggi la preparazione di #LazioSpezia ?? Daniel #Maldini dovrebbe tornare in gruppo ?? Le ultime su Verde -

Calciomercato.com

SZCZESNY In portaTek Szczesny , assente dal 31 agosto (Juventus -2 - 0) ma reduce dal buon rodaggio con la Polonia. Davanti al polacco il trio composto da Gleison Bremer , ...Al centro della retroguardiaKim : il sudcoreano era rimasto in panchina contro lo. Come vedere Milan - Napoli in diretta tv e in streaming Milan - Napoli, in programma domenica alle 20:... Spezia, riecco Maldini | Serie A | Calciomercato.com Total look per le occasioni ufficiali e per accompagnare la squadra nelle trasferte, grazie alla partnership con Marina Militare Sportswear ...LA SPEZIA - Si continua a lavorare in casa Spezia in vista del match di Domenica 2 ottobre allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri. Questa mattina la buona notizia è arrivata da ...