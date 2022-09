Reazione a Catena, decima vittoria per le Tre e un Quarto, Marco Liorni conquistato: ‘Sono ammirato da voi' (Di giovedì 29 settembre 2022) Alla loro diciassettesima presenza a Reazione a Catena, le Tre e un Quarto continuano a macinare record, vincite e simpatie. Nella puntata del 29 settmebre le ragazze hanno affrontato le Alfierine, trio proveniente da Via Alfieri, a Trieste, composto da Elisabetta, Giulia e Annagiulia. Quest'ultime nel corso della puntata se la sono cavata davvero bene, guadagnandosi gli elogi di Marco Liorni, ma sono andate completamente fuori strada a L'Intesa Vincente! Reazione a Catena, Come sempre, il giudice democratico de L'Intesa Vincente ha messo le due squadre davanti alla sfida decisiva. Le prime a partire sono state le ragazze sfidanti, le Alfierine. Siccome non sono riuscite a chiudere la ‘Zot', le triestine sono dovute partire con l'handicap temporale. Dopo una partenza ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 29 settembre 2022) Alla loro diciassettesima presenza a, le Tre e uncontinuano a macinare record, vincite e simpatie. Nella puntata del 29 settmebre le ragazze hanno affrontato le Alfierine, trio proveniente da Via Alfieri, a Trieste, composto da Elisabetta, Giulia e Annagiulia. Quest'ultime nel corso della puntata se la sono cavata davvero bene, guadagnandosi gli elogi di, ma sono andate completamente fuori strada a L'Intesa Vincente!, Come sempre, il giudice democratico de L'Intesa Vincente ha messo le due squadre davanti alla sfida decisiva. Le prime a partire sono state le ragazze sfidanti, le Alfierine. Siccome non sono riuscite a chiudere la ‘Zot', le triestine sono dovute partire con l'handicap temporale. Dopo una partenza ...

ushhhhh_____ : Non la prof di mate domani con le verifiche che vede la classe vuota perché ci siamo ammalati tutti a reazione a catena - CalafatoChiara : Voglio andare a Reazione a catena, sono pronta a trascorrere l'inverno esercitandomiiiii #reazioneacatena - CorriereCitta : Reazione a Catena, chi ha vinto stasera: Le tre e un quarto, montepremi e parola vincente di giovedì 29 settembre 2… - vito_mei : Reazione a catena è una vergogna di trasmissione, chiudetela per favore, e una cosa indegna???? - flowersxagb : NON A REAZIONE A CATENA CHE NOMINANO THOR -