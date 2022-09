Paolo muore a 18 anni dopo la vacanza in Salento: 'Malore improvviso, ipotesi batterio killer' (Di giovedì 29 settembre 2022) Un ragazzo di 18 anni di Trento, Paolo Rizzolli , è morto in ospedale dopo aver accusato un Malore in casa, pochi giorni dopo essere tornato da una vacanza a Otranto , nel Salento : il Malore sarebbe ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 settembre 2022) Un ragazzo di 18di Trento,Rizzolli , è morto in ospedaleaver accusato unin casa, pochi giorniessere tornato da unaa Otranto , nel: ilsarebbe ...

