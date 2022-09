LIVE Coppa Agostoni 2022 in DIRETTA: foratura per Johan Meens, ripreso dal gruppo. Alberto Bettiol prova a raggiungere i fuggitivi (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA STARTLIST 15.01 Siamo ormai a poco più di 60 chilometri dal traguardo. 14.58 Alberto Bettiol prova ad avvicinarsi ai tre fuggitivi (Sevilla, Belleri e Foldager), si trova a un minuto; il gruppo +è invece a 1’45”. 14.54 ripreso dal gruppo Johan Meens. 14.51 Johan Meens ha ormai perso definitivamente contatto dai fuggitivi, sfortunato a causa di una foratura. prova a raggiungerli Alberto Bettiol. 14.48 Cominciato per i corridori in fuga il terzo giro e, dunque, la terza ascesa del Colle Brianza. 14.45 Continua a guadagnare il gruppo, il cui ritardo ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST 15.01 Siamo ormai a poco più di 60 chilometri dal traguardo. 14.58ad avvicinarsi ai tre(Sevilla, Belleri e Foldager), si trova a un minuto; il+è invece a 1’45”. 14.54dal. 14.51ha ormai perso definitivamente contatto dai, sfortunato a causa di unaa raggiungerli. 14.48 Cominciato per i corridori in fuga il terzo giro e, dunque, la terza ascesa del Colle Brianza. 14.45 Continua a guadagnare il, il cui ritardo ...

