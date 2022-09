Lazio, Lazzari è tornato. Ma quanti dubbi per Sarri… (Di giovedì 29 settembre 2022) FORMELLO - Doppia seduta per la Lazio di Maurizio Sarri che accelera in vista della partita contro lo Spezia di domenica. La buona notizia arriva al mattino: Manuel Lazzari ha recuperato dal problema ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 settembre 2022) FORMELLO - Doppia seduta per ladi Maurizio Sarri che accelera in vista della partita contro lo Spezia di domenica. La buona notizia arriva al mattino: Manuelha recuperato dal problema ...

