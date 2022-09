Juve, la verità su Bensebaini (Di giovedì 29 settembre 2022) In Germania sono sicuri, su Ramy Bensebaini c'è anche la Juve. Non per gennaio però, perché l'algerino del Borussia... Leggi su calciomercato (Di giovedì 29 settembre 2022) In Germania sono sicuri, su Ramyc'è anche la. Non per gennaio però, perché l'algerino del Borussia...

Alex33251919 : @quintinocavallo Giornalisti compiacenti perché la verità non deve emergere quando si tratta di Juve - zazoomblog : Infortunati Juve la verità su Miretti e il triplo ritorno - #Infortunati #verità #Miretti #triplo… - CorradoTrovato3 : RT @Sciortimax: @g3niom @mirkonicolino La verità è una sola. Se c’è un gol della Juve col var si va a cercare il pretesto, per gli altri no… - LSonnj : Moggi: «Calciopoli? Era tutto organizzato. Racconterò la verità che non è ancora emersa» Direttore è ancora l’unic… - Sciortimax : @g3niom @mirkonicolino La verità è una sola. Se c’è un gol della Juve col var si va a cercare il pretesto, per gli… -