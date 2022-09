Inflazione e venti di crisi scuotono le Borse Milano maglia nera -2 | 4% | al minimo dal 2020

(Di giovedì 29 settembre 2022) Trovata una quarta falla in Nord Stream ma il prezzo del gas è in calo. L'Ifo stima in Germania per il 2023 un Pil in calo e un'all'8,8%. Spread in rialzo a 246 punti, rendimento al 4,66%

24ORERadiocor : Borsa: inflazione e venti di crisi scuotono l'Europa, Milano (-2,4%) chiude ai minimi da 2 anni - Il Sole 24 ORE… - QPeriscopica : @ilfattoblog @fattoquotidiano Guerra, sanzioni, inflazione che impoverisce e spaventa la classe media, incapacità d… - fisco24_info : Porsche sfida i venti contrari del mercato. Domani il debutto in Borsa: L’indice Dax di Francoforte ha perso il 21%… - roberto_ribaudo : Prima sette, poi quindici…ora venti. L’inflazione si fa sentire anche nel tasso di minchiate sparate quotidianamente - albemutti : Balzo del VIX e profondo rosso sui mercati: sono i venti di guerra sempre più forti uniti a inflazione e attese per… -

L'resta osservata speciale in un clima generalizzato di avversione al rischio. L'intervento della vigilia della Bank of England ha ridato solo brevemente - e leggermente - fiato ai listini,......6%), sostenuta daidi guerra che continuano a soffiare sull'Ucraina. Il rendimento dei Btp si riporta al 4,66%, dopo una fiammata sopra il 4,7%, in scia al dato sull'tedesca. Lo ... Borse tutte in rosso, focus su inflazione. Tassi al top dal 2013 in asta BTp Piazza Affari -26% da inizio anno. Giu' nel finale il gas (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 set - Tempesta perfetta sulle Borse europee, che solo nel finale sono riuscite a risollevarsi ...