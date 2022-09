Gasdotto Nord Stream | scoperta quarta falla Svezia | “Quarta falla causata da esplosione”

Leggi su tpi

(Di giovedì 29 settembre 2022) Nuova fuga di gas, la, dalle condutture di1 e 2. E’ quanto ha scoperto la Guardia costiera svedese, come riportato dall’emittente Channel 4. “Un’altra fuga di gas è statanel Mar Baltico. Ciò significa che sono state rilevate un totale di quattro perdite nel1 e 2”, ha precisato l’emittente durante una trasmissione in diretta. Due delle perdite nelsono avvenute nell’area danese del Mar Baltico, altre due nell’area appartenente alla. L’unità di intelligence della polizia svedese (Saepo) si è assunta l’incarico di indagare sulle fughe di gas e non ha escluso la possibilità che dietro al presunto sabotaggio ci sia “una potenza straniera”.