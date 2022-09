Friburgo vs Mainz 05 – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 29 settembre 2022) Il05 si reca allo Stade Europa-Park sabato 1 ottobre per affrontare l’SC Freiburg in Bundesliga. Ilha iniziato bene la stagione, seduto nei posti di Champions League e davanti ai campioni in carica del Bayern Monaco. Per il, il suo stato di forma indifferente li vede seduti all’ottavo posto, ma una vittoria qui li porterebbe a pari punti con il. Il calcio di inizio divs05 è previsto alle 15:30 Anteprima della partitavs05: a che punto sono le due squadreChristian Streich ha visto il suoiniziare bene la stagione, sia a livello nazionale che in Europa League, e la recente vittoria per 3-0 in trasferta contro l’Olympiacos ha ...