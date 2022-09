Fiumicino | approvato il Bilancio consolidato 2021 Anselmi | “Comune in attivo”

(Di giovedì 29 settembre 2022)– “Oggi in Consiglio Comunale è statoildell’annoche si è chiuso in”. Ad annunciarlo è l’assessore alAnna Maria. “Nonostante le difficoltà di questi anni, comuni a tutti gli enti locali,chiude con un segno positivo di oltre 8 milioni di euro – spiega-. E’ la dimostrazione di una gestione oculata delle risorse senza, comunque, rinunciare o abbassare i finanziamenti per i servizi essenziali come, ad esempio, quelli che riguardano il sociale. Siamo contenti dei risultati ottenuti e abbiamo posto i presupposti perché questa buona pratica si ripeta per i prossimi bilanci”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

