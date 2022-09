Dritto e Rovescio | ospiti 29 settembre 2022

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 29 settembre 2022) Stasera, giovedì 29, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Nel corso della serata, ampio spazio verrà dedicato al caro energia che non accenna ad attenuarsi. Infine, un’analisi sul futuro del reddito di cittadinanza. Tra i tantiche accompagneranno Paolo Del Debbio nel corso della puntata: Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia; la conduttrice Rita Dalla Chiesa; Gian Marco Centinaio della Lega; Vincenzo Amendola del PD; Andrea Delmastro Delle Vedove di Fratelli d’Italia; Ettore Rosato di Italia Viva e Giuliano Granato di Potere al popolo.in streaming Ricordiamo cheè visibile anche in ...