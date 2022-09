Deadpool 3 | Wolverine sarà separato da Logan | Lui è morto e questo non cambia

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 29 settembre 2022) Le star Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno fatto chiarezza su un punto importante, losida quello diche è realmente. l'annuncio del ritorno didi Hugh Jackman in3 ha messo in allarme i fan sollevando nuovi quesiti sulla sua sorte, visto che in- The, del 2017, il personaggio muore. Hugh Jackman e Ryan Reynolds hanno messo in chiaro le cose specificando che loche vedremo èda quello di, che è realmente. In pratica,3 non negherà gli eventi di- The. ...