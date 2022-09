Come non hanno votato i giovani: i dati sull’astensionismo (Di giovedì 29 settembre 2022) Le ultime elezioni hanno registrato il più alto tasso di astensionismo, con un’affluenza del 63,9 per cento. Una sconfitta per i vincitori, ma anche per chi ha deciso di non votare, rinunciando così a esprimere un diritto costituzionale. Un dato ulteriormente negativo se si pensa che i diciottenni avrebbero avuto la possibilità di votare, per la prima volta nella storia, anche al Senato. Ma proprio nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 24 anni, i non votanti sono stati il 40 per cento del totale. In molti si sono domandati il perché di questa scelta, altri hanno l’hanno difesa, definendola un’azione di “protesta”. Eppure, secondo un report pubblicato dall’Istat nel 2019, il 27 per cento dei ragazzi tra i 18 e i 19 anni e circa un quarto di quelli tra i 20 e i 24 non partecipa alla vita politica né in maniera attiva, ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 settembre 2022) Le ultime elezioniregistrato il più alto tasso di astensionismo, con un’affluenza del 63,9 per cento. Una sconfitta per i vincitori, ma anche per chi ha deciso di non votare, rinunciando così a esprimere un diritto costituzionale. Un dato ulteriormente negativo se si pensa che i diciottenni avrebbero avuto la possibilità di votare, per la prima volta nella storia, anche al Senato. Ma proprio nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 24 anni, i non votanti sono stati il 40 per cento del totale. In molti si sono domanil perché di questa scelta, altril’difesa, definendola un’azione di “protesta”. Eppure, secondo un report pubblicato dall’Istat nel 2019, il 27 per cento dei ragazzi tra i 18 e i 19 anni e circa un quarto di quelli tra i 20 e i 24 non partecipa alla vita politica né in maniera attiva, ...

borghi_claudio : Accendo la televisione e a @Ariachetira sento MARZIO BREDA che dice che il ministero della difesa non può essere af… - marattin : Riproponiamo il grafico, su dati Il Sole 24 Ore. La correlazione tra voti assoluti al M5S e percettori assoluti di… - Link4Universe : Sembra assurdo doverlo scrivere ma... No, essere NOVAX non è come essere #LGBTQ. SCEGLIERE di non vaccinarsi e quin… - GitaS2020 : RT @GiorgiaMeloni: Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un Governo di Centrodestra. Dopo fallimentari… - FloydJethro69 : @ChiaraVago1 @CathVoicesITA Meglio, sempre!, la libertà di scelta. Ognuno DEVE avere la possibilità di scegliere qu… -