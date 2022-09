Asia Argento e gli ultimi messaggi con Anthony Bourdain prima del suicidio | ‘Smettila | non rompere’

(Di giovedì 29 settembre 2022) Nelle prossime settimane uscirà “Down and out in Paradise: The life of”, un libro, un biografia, non autorizzata sulla vita dello chef americano, morto suicida l’8 giugno 2018. Oltre ad essere una vera e propria star della tv americana, lo chef Bourdian era anche il compagno di. Le rivelazioni dalla biografia non autorizzata suE qui stanno le importanti rivelazioni che sembrano caratterizzare il libro, di cui alcune anticipazioni sono state fornite direttamente dal New York Times, che ha voluto rivelare dei frammenti che si. riferiscono ad alcuni passaggi intimi e inediti della vita dello chef. Nel libro-biografia, scritto da Leerhsen, che uscirà l’11 ottobre, sembra esserci un ...

Anthony Bourdain si è suicidato l'8 giugno 2018. Una morte che ha generato una gigantesca onda d'amarezza e dolore in tutto il mondo. Il celebre chef era impegnato in una relazione con, ritrovatasi poi al centro del ciclone. La bufera mediatica fa ritorno, ora, a causa di una biografia non autorizzata. Anthony Bourdain: una biografia non autorizzata. Cosa ha spinto lo ...E' già polemica sulle rivelazioni contenute in una nuova biografia non autorizzata sullo chef e compagno dell'attrice