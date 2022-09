Accuse ad Al-Khelaifi | i legali smentiscono | «Non coinvolto in indagini»

(Di giovedì 29 settembre 2022) “In risposta ai resoconti dei media in Francia sullein corso contro tre persone per potenziali attività il, confermiamo categoricamente e assolutamente che questo non ha nulla a che fare con Nasser Al-”. È questa la posizione di Francis Spiner e Renaud Semerdjian, avvocati di Nasser Al-, sulle indiscrezioni emerse oggi sul caso legato L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : Accuse ad Al-Khelaifi, i legali smentiscono: «Non è coinvolto nelle indagini» - iamnotaheroine : Meno di un anno e mezzo dopo questa dichiarazione, un imprenditore franco algerino accusa Al Khelaifi di avere caus… -

ai danni di Nasser Al -, presidente del Paris Saint - Germain . Come riportato dal quotidiano francese Liberation , infatti, un imprenditore (tale Tayeb B), dopo aver ricevuto ...Un uomo arrestato e seviziato in carcere Al -è accusato di aver fatto seviziare per diversi mesi quest'uomo, che si chiama Tayeb B., per farsi consegnare una serie di documenti ...La vicenda legata a Al-Khelaifi, le polemiche per le parole di Rocchi, la sfida contro il Bologna in programma domenica sera. In ESCLUSIVA a Fuori di Juve il giornalista Roberto Perrone, intervenuto..Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, si ritrova indagato dalla polizia francese per alcune vicende avvenute in Qatar.