WTA Parma 2022 | Matilde Paoletti | “L’obiettivo è entrare nelle qualificazioni degli Australian Open 2023”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Una nuova speranza? Lo scopriremo. Di sicuro ieri quanto fatto dalla classe 2003, nel primo turno del WTA di, ha stupito. La giovane tennista, allenata da Giovanni Paolisso, si è presa la soddisfazione di conquistare la sua prima vittoria in un singolo match del circuito maggiore, battendo con il punteggio di 6-4 3-6 6-0 la rumena Gabriela Lee (n.150 del ranking). Una prestazione che stupito per la personalità e la qualità di gioco dimostrate, ma dei segnali erano già arrivati visto e considerato che la 19enne umbra si era messa in mostra in stagione nel 25k a Verbier, tra le montagne svizzere del Canton Vallese, portandosi a casa il titolo. E così adesso per l’azzurrina la possibilità di giocarsi gli ottavi di finale contro un’altra rumena (ben più qualificata), Irina Begu, entrando in campo senza avere nulla da ...