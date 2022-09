Vaiolo scimmie, 846 casi in Italia: 235 su viaggi all’estero (Di mercoledì 28 settembre 2022) caption id="attachment 325739" align="alignleft" width="150" Vaiolo delle scimmie/captionSecondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute aggiornato a oggi, sono 846 i casi di Vaiolo delle scimmie accertati in Italia: rispetto all'ultima rilevazione (23 settembre 2022) i casi in più sono 4. Sono 235 i casi del totale collegati a viaggi all'estero, l'età mediana è di 37 anni, i casi che riguardano uomini sono 835, 11 sono donne. Le regioni più interessate sono la Lombardia (348 casi), il Lazio (146, +1 sull'ultima rilevazione) e l'Emilia-Romagna (85, +1). I nuovi casi riguardano l'Emilia-Romagna (1), il Lazio (1), Sicilia (1) e Veneto (1). Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 28 settembre 2022) caption id="attachment 325739" align="alignleft" width="150"delle/captionSecondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute aggiornato a oggi, sono 846 ididelleaccertati in: rispetto all'ultima rilevazione (23 settembre 2022) iin più sono 4. Sono 235 idel totale collegati aall'estero, l'età mediana è di 37 anni, iche riguardano uomini sono 835, 11 sono donne. Le regioni più interessate sono la Lombardia (348), il Lazio (146, +1 sull'ultima rilevazione) e l'Emilia-Romagna (85, +1). I nuoviriguardano l'Emilia-Romagna (1), il Lazio (1), Sicilia (1) e Veneto (1).

