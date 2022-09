Ultime Notizie – Nord Stream, Borrell: “Ue darà forte risposta a deliberato sabotaggio” (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’Unione europea ritiene che ci siano azioni di sabotaggio come probabile causa dei danni subìti dai gasdotti Nord Stream 1 e 2 e minacciando ‘forti’ contromisure. Lo annuncia in una nota il responsabile della politica estera dell’UE Josep Borrell, spiegando che l’Unione “è profondamente preoccupata per i danni ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 che hanno provocato perdite nelle acque internazionali del Mar Baltico”. “Questi incidenti non sono una coincidenza e ci riguardano tutti” osserva il politico spagnolo spiegando che tutte le informazioni disponibili indicherebbero atti deliberati all’origine delle fughe di gas dai condotti. “Sosterremo qualsiasi indagine volta a ottenere piena chiarezza su ciò che è accaduto e perché, e adotteremo ulteriori misure per aumentare la nostra ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’Unione europea ritiene che ci siano azioni dicome probabile causa dei danni subìti dai gasdotti1 e 2 e minacciando ‘forti’ contromisure. Lo annuncia in una nota il responsabile della politica estera dell’UE Josep, spiegando che l’Unione “è profondamente preoccupata per i danni ai gasdotti1 e 2 che hanno provocato perdite nelle acque internazionali del Mar Baltico”. “Questi incidenti non sono una coincidenza e ci riguardano tutti” osserva il politico spagnolo spiegando che tutte le informazioni disponibili indicherebbero atti deliberati all’origine delle fughe di gas dai condotti. “Sosterremo qualsiasi indagine volta a ottenere piena chiarezza su ciò che è accaduto e perché, e adotteremo ulteriori misure per aumentare la nostra ...

Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - enpaonlus : I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali… - sole24ore : ??Elezioni ultime notizie. Nuovo governo, ipotesi due vicepremier. Mattarella pronto, consultazioni anche sabato e d… - storm2325 : RT @CorriereCitta: Regina Coeli, muore detenuto ‘per cause naturali’, i testimoni: «Ucciso soffocato da un braccio al collo» - CorriereCitta : Regina Coeli, muore detenuto ‘per cause naturali’, i testimoni: «Ucciso soffocato da un braccio al collo» -