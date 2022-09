Supermercati, allerta wurstel: cosa sta succedendo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Allarme wurstel, rilevata una grave situazione in alcuni prodotti di largo consumo, è necessario fare attenzione I wurstel sono dei prodotti industriali largamente diffusi tra i consumatori italiani ed europei utilizzati comunemente in varie preparazioni, dalle insalate fredde ai panini, senza particolari procedure in cucina. Ma agli inizi mese di settembre un lotto di prodotti L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 28 settembre 2022) Allarme, rilevata una grave situazione in alcuni prodotti di largo consumo, è necessario fare attenzione Isono dei prodotti industriali largamente diffusi tra i consumatori italiani ed europei utilizzati comunemente in varie preparazioni, dalle insalate fredde ai panini, senza particolari procedure in cucina. Ma agli inizi mese di settembre un lotto di prodotti L'articolo proviene da Consumatore.com.

enpaonlus : Würstel mangiati crudi: 3 morti in Italia. Scatta allerta nei supermercati - FuoriIncuboUe : RT @enpaonlus: Würstel mangiati crudi: 3 morti in Italia. Scatta allerta nei supermercati - PositanoMaria : RT @enpaonlus: Würstel mangiati crudi: 3 morti in Italia. Scatta allerta nei supermercati - kcri_roberta : RT @enpaonlus: Würstel mangiati crudi: 3 morti in Italia. Scatta allerta nei supermercati - nemboc : RT @enpaonlus: Würstel mangiati crudi: 3 morti in Italia. Scatta allerta nei supermercati -