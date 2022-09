Sonia Bruganelli ha già incontrato Giaele in un altro programma TV (ma forse non lo ricorderà) – VIDEO (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il vecchio incontro tra Sonia Bruganelli e Sofia Giaele De Donà In pochi se lo ricordano e forse la vittima dello scherzo ancora meno, ma Sonia Bruganelli e Sofia Giaele De Donà si sono già incontrate. Non c’entra il Grande Fratello Vip, ma un altro programma: Le Iene. La circostanza è uno scherzo fatto proprio L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il vecchio incontro trae SofiaDe Donà In pochi se lo ricordano ela vittima dello scherzo ancora meno, mae SofiaDe Donà si sono già incontrate. Non c’entra il Grande Fratello Vip, ma un: Le Iene. La circostanza è uno scherzo fatto proprio L'articolo proviene da Novella 2000.

trash_italiano : IL BLOCCO SUL PORRO DI SONIA BRUGANELLI. #GFVIP - marty16s : RT @IsaeChia: #GfVip 7, Adriana Volpe: “Capisco che avere me nella Casa e Sonia Bruganelli come opinionista sarebbe stata una bomba ma…” L… - IsaeChia : #GfVip 7, Adriana Volpe: “Capisco che avere me nella Casa e Sonia Bruganelli come opinionista sarebbe stata una bom… - Macarena837 : RT @imnichi_: “Visto che ti reputi una persona intelligente ed amica dovevi essere sincera e dirglielo che aveva travisato di Luca invece d… - Teodoli13 : @la_ladefe Sonia bruganelli -