Sinner-Borges domani in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Sofia 2022

Jannik Sinner sfiderà Nuno Borges nel secondo turno dell'Atp 250 di Sofia 2022. Inizia da questo match il cammino del numero uno azzurro verso il terzo trionfo in Bulgaria. Dopo i titoli ottenuti nel 2020 e nel 2021 l'azzurro vuole il tris e punti importanti in ottica Atp Finals. Avversario sarà il portoghese autore della sua, fin qui, miglior stagione della carriera. Fresco di entrata in top 100, l'ex campione NCAA proverà a dar filo da torcere al nostro atleta dopo aver sconfitto in rimonta Basic. Sinner e Borges scenderanno in campo domani, giovedì 29 settembre. Ancora non è stato rilasciato dagli organizzatori l'ordine di gioco. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 del satellite).

