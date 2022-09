(Di mercoledì 28 settembre 2022) Ancora un morto sul lavoro in Italia. Unè morto oggi a Falconara Albanese ( Cosenza ) in un incidente sul lavoro. L'uomo era alla guida di unche, per cause in corso di accertamento, ...

LaStampa : Incidenti sul lavoro: due morti nel giro di poche ore. 43enne si ribalta con il trattore nel cosentino, operaio pre… - leggoit : Si ribalta con il trattore, muore 43enne - leggoit : Si ribalta con il trattore, 43enne muore nel Cosentino

Ancora un morto sul lavoro in Italia. Un 43enne è morto oggi a Falconara Albanese ( Cosenza ) in un incidente sul lavoro. L'uomo era alla guida di un trattore che, per cause in corso di accertamento, ......