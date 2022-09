(Di mercoledì 28 settembre 2022) Il prologo era bellicoso, un tweet in cui rivendicava per la Lega il Viminale. Del resto l'incontro tra Giorgia Meloni e Ano Tajani aveva innervosito Matteo, così come i retroscena che ...

Tiscali Notizie

Tema però scomparso dall'elenco di priorità fatto dadopo l'incontro con Meloni. C'è invece il "problema sicurezza", in coerenza con l'ambizione didi avere ancora il Viminale perchè "...Sulle sanzioni imposte alla Russia,incalza riportando le parole di un imprenditore ('forse ... Nel finaleil tiro: 'Non dico di abolire le sanzioni, ma serve uno scudo europeo per ... Salvini ammorbidisce i toni: unità e niente polemiche Nell'incontro di oggi con Meloni, il Capitano ha tenuto il punto. La sua strategia per non farsi indebolire fuori e dentro la Lega ...Costante la doppia sottolineatura che sarà la prima donna premier in Italia e guiderà il governo più a destra nella storia repubblicana ...