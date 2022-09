Running | presentata la 12esima Salomon Running Milano | si parte domenica 2 ottobre

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ statapresso la sede di ByMyCar ala 12^, evento organizzato da A&C Consulting in collaborazione con Friesian Team Asd per. Quest’annoassegnerà il titolo di Campione Regionale Fidal Trail Corto. Questo l’intervento del presidente di Fidal Lombardia Gianni Mauri: “è una corsa unica nel suo genere e ha fatto ormai storia per originalità, numeri dicipazione e scoperta/valorizzazione dei luoghi simbolo della nostra splendida. Un appuntamento e una esperienza imperdibile per ogni runner, ...