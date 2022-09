Paoletti-Begu oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Parma 2022 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Matilde Paoletti sfiderà Irina-Camelia Begu nel secondo turno del Wta 250 di Parma 2022. Prosegue la splendida ascesa della giovane azzurra, che ai risultati degli ultimi due mesi ha aggiunto anche la prima vittoria in un tabellone principale del circuito maggiore. Matilde punta a fare punti importanti in ottica qualificazioni degli Australian Open, ma l’ostacolo odierno è di quelli veramente complicati. La 32enne rumena, testa di serie numero tre dell’evento, è vincitrice di cinque tornei tornei WTA in carriera, l’ultimo dei quali poco più di due mesi fa a Palermo. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Paoletti e Begu scenderanno in campo oggi, mercoledì 28 settembre, non prima delle 18:30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Matildesfiderà Irina-Camelianel secondo turno del Wta 250 di. Prosegue la splendida ascesa della giovane azzurra, che ai risultati degli ultimi due mesi ha aggiunto anche la prima vittoria in un tabellone principale del circuito maggiore. Matilde punta a fare punti importanti in ottica qualificazioni degli Australian Open, ma l’ostacolo odierno è di quelli veramente complicati. La 32enne rumena, testa di serie numero tre dell’evento, è vincitrice di cinque tornei tornei WTA in carriera, l’ultimo dei quali poco più di due mesi fa a Palermo. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIscenderanno in campo, mercoledì 28 settembre, non prima delle 18:30. Latelevisiva è affidata a SuperTennis ...

tennisontelly : Today in Parma includes Zanevska vs Bronzetti Galfi vs Andreeva Cocciaretto vs Parrizas Diaz Rus vs Udvardy Paolin… -