“Non sto bene”. GF Vip 7, Elenoire: è il colpo del ko. Pronta a una decisione estrema (Di mercoledì 28 settembre 2022) GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi crolla: amareggiata e triste ha spiegato di non stare bene. Sono stati giorni difficili del resto per lei. Nei giorni scorsi il faccia a faccia con Luca Salatino nel corso del qual non erano volate parole leggere. “Fai come fanno tutti! Sei uguale a tutti gli altri! Parli di rispetto ma hai fatto peggio! Io non ho travisato proprio niente! – aveva attaccato Elenoire che poi, rivolgendosi agli altri vipponi, aveva detto – Lui è fidanzato, non io! Dice che ama la fidanzata solo per far capire che con me non c’è niente. Io non ho travisato niente con nessun uomo qua dentro, solo con lui? Chissà come mai”. Poi dopo la puntata di lunedì, l’accusa nei confronti della produzione dopo che la regia aveva mandato in onda alcune clip di Ginevra Lamborghini. “Hanno montato una cosa assurda. Io ero sarcastica. Amore ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) GF Vip 7,Ferruzzi crolla: amareggiata e triste ha spiegato di non stare. Sono stati giorni difficili del resto per lei. Nei giorni scorsi il faccia a faccia con Luca Salatino nel corso del qual non erano volate parole leggere. “Fai come fanno tutti! Sei uguale a tutti gli altri! Parli di rispetto ma hai fatto peggio! Io non ho travisato proprio niente! – aveva attaccatoche poi, rivolgendosi agli altri vipponi, aveva detto – Lui è fidanzato, non io! Dice che ama la fidanzata solo per far capire che con me non c’è niente. Io non ho travisato niente con nessun uomo qua dentro, solo con lui? Chissà come mai”. Poi dopo la puntata di lunedì, l’accusa nei confronti della produzione dopo che la regia aveva mandato in onda alcune clip di Ginevra Lamborghini. “Hanno montato una cosa assurda. Io ero sarcastica. Amore ...

