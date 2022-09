Napoli, non accetta la fine della relazione e colpisce la ex con testata: arrestato (Di mercoledì 28 settembre 2022) A Napoli, un 34enne originario dello Sri Lanka, si è recato sul posto di lavoro della sua ex e l’ha aggredita con un coltello, per poi colpirla con una testata. Un 34enne originario dello Sri Lanka e’ stato arrestato dai carabinieri della compagnia Napoli Centro per atti persecutori e lesioni aggravate. L’uomo non accettava la Leggi su 2anews (Di mercoledì 28 settembre 2022) A, un 34enne originario dello Sri Lanka, si è recato sul posto di lavorosua ex e l’ha aggredita con un coltello, per poi colpirla con una. Un 34enne originario dello Sri Lanka e’ statodai carabiniericompagniaCentro per atti persecutori e lesioni aggravate. L’uomo nonva la

