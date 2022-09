Morto Bruno Arena dei Fichi d’India

trash_italiano : È morto all’età di 65 anni Bruno Arena, il comico e attore dei Fichi d’India - RadioItalia : Il comico, da diversi anni lontano dalle scene per un aneurisma, è morto all'età di 65 anni. Ciao #Bruno ?? - fanpage : Ultim'ora È morto #BrunoArena - rosaria_mrds : RT @trash_italiano: È morto all’età di 65 anni Bruno Arena, il comico e attore dei Fichi d’India - blogsicilia : #notizie #sicilia Morto Bruno Arena del duo Fichi d’India - -

Bolchi è/ Maciste aveva 82 anni, fu la prima figurina PaniniArena dei Fichi d'India non morì dopo l'aneurisma che lo colpì nove anni fa, ma come detto sopra subì delle conseguenza ...Il mondo del calcio ha perso il suo ' Maciste '. All'età di 82 anni èBolchi , ex calciatore e capitano dell' Inter , giocatore di Verona, Atalanta, Torino e Pro Patria, una lunga carriera anche da allenatore su tante panchine in giro per l'Italia, da ...Ha preso parte a diversi cinepanettoni di Neri Parenti e al 'Pinocchio' di Benigni Bruno Arena, comico, attore e parte dello storico duo de “I Fichi d’India” assieme a Max Cavallari, è morto a 65 anni ...Bruno Arena è morto a 65 anni. A dare, tra i primi, la notizia, l'amico Paolo Belli, che sui social ha condiviso uno scatto insieme al comico dei Fichi d'India scrivendo "R.I.P. Grande amico mio" e il ...