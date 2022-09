L’ex CT Under 21 Devid Mangia denunciato per molestie: sollevato dall’incarico dalla Federcalcio di Malta (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Federcalcio di Malta, nelle ultime ore, ha reso noto un comunicato con il quale ha annunciato di aver temporaneamente sollevato dall’incarico il CT italiano Devis Mangia. Secondo le fonti maltesi, infatti, L’ex CT della Nazionale italiana Under 21 sarebbe accusato di aver molestato sessualmente un calciatore della Nazionale, il quale avrebbe denunciato l’allenatore. La L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ladi, nelle ultime ore, ha reso noto un comunicato con il quale ha annunciato di aver temporaneamenteil CT italiano Devis. Secondo le fonti maltesi, infatti,CT della Nazionale italiana21 sarebbe accusato di aver molestato sessualmente un calciatore della Nazionale, il quale avrebbel’allenatore. La L'articolo

sportface2016 : #Liverpool, #Arthur retrocesso in Under 21: l’ex #Juventus è fuori condizione - chriderri97 : RT @NicoSchira: Matrimonio per Devis #Mangia che ha sposato oggi la sua Delia a Santa Maria di Leuca. Per l’ex ct dell’Under 21 si prospett… - carolina300615 : @AntalJonathan Io purtroppo ho l'esperienza opposta. Persone anziane e di una certa età che sono inorridite, under… - FcInterNewsit : L'Under 20 batte il Portogallo nel Torneo 8 Nazioni: a segno l'ex Inter Casadei - Andre_Costa95 : RT @sportface2016: #Liverpool, #Arthur retrocesso in Under 21: l’ex #Juventus è fuori condizione -