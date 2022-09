Lazio | Immobile titolare contro lo Spezia?

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Dubbio. Il capitano dellanon ha ancora smaltito l’edema al bicipite femorale della coscia destra. Il 17, che ha risposto alla chiamata di Mancini malgrado l’infortunio, sta provando una corsail tempo per tornare a disposizione di Sarri. Difficile vederlo in campo domenicala squadra ligure, più probabile al Franchila Fiorentina. Gli esami svolti lunedì non hanno risolto il problema. Da quando è sbarcato nella Capitale,ha saltato solo 20 partite di A e i biancocelesti ne hanno vinte appena sei. L'articolo proviene da Italia Sera.

La Lazio è pronta a tornare in campo nel match dell'Olimpico contro lo Spezia in programma domenica 2 ottobre alle 12.30. Il dubbio più grande è quello che riguarda ...