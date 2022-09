La figura del Generale Dalla Chiesa raccontata ai ragazzi del?Convitto (Di mercoledì 28 settembre 2022) di Monica De Santis “Le stelle di Dora – Le sfide del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa”, è questo il titolo della graphic novel, che ieri mattina è stata presentata agli studenti del Convitto Nazionale “Torquato Tasso” di Salerno, dal Maggiore Antonio Corvino e dl Luogotenente C.S. Pasquale Santoriello, insieme con il Professor Claudio Naddeo, Preside e Rettore dell’Istituto. Quella di ieri mattina è la prima di una serie di tappe che i militari dell’arma faranno nelle scuole salernitane, per commemorare e promuovere, la figura del Ufficiale Generale dell’Arma a 40 anni Dalla sua uccisione avvenuta, per mano mafiosa, il 3 settembre 1982, mentre era Prefetto di Palermo. Ad ogni scuola salernitana verrà consegnata una copia del testo, così che anche in futuro altri studenti potranno ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 28 settembre 2022) di Monica De Santis “Le stelle di Dora – Le sfide delCarlo Alberto”, è questo il titolo della graphic novel, che ieri mattina è stata presentata agli studenti del Convitto Nazionale “Torquato Tasso” di Salerno, dal Maggiore Antonio Corvino e dl Luogotenente C.S. Pasquale Santoriello, insieme con il Professor Claudio Naddeo, Preside e Rettore dell’Istituto. Quella di ieri mattina è la prima di una serie di tappe che i militari dell’arma faranno nelle scuole salernitane, per commemorare e promuovere, ladel Ufficialedell’Arma a 40 annisua uccisione avvenuta, per mano mafiosa, il 3 settembre 1982, mentre era Prefetto di Palermo. Ad ogni scuola salernitana verrà consegnata una copia del testo, così che anche in futuro altri studenti potranno ...

