I’m Erika | il nuovo singolo “Inoltre | sai” dal 30 settembre in radio

foto di Andrea BoccaliniMILANO – Arriva in radio dal 30 settembre "Inoltre, sai" singolo interpretato da I'm Erika estratto da "Travolto dall'irresistibile richiamo degli intrepidi Anni '60 in una notte d'estate" l'album di grandi successi, di quegli anni, riarrangiati dal maestro Franco Micalizzi ed interpretati da grandi artisti contemporanei, già disponibile in digitale (NewTeamMusic/Believe). Dice Franco Micalizzi: «Prima Mario Biondi, con una interpretazione unica di "Estate" di Bruno Martino poi Max Gazzè che ha trovato in "Guarda Che Luna" lo spirito originale e ironico che appartiene al suo modo di interpretare le canzoni. E ancora Edoardo Vianello a cui ho osato proporre di cantare "Sapore Di Sale", opera di Gino Paoli. Poi la bravissima Mariella Nava che non ha esitato un attimo a cantare un ...

