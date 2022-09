Giovanni Ciacci aveva ragione? Ecco cosa è successo tra Ginevra ed Elettra (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ginevra Lamborghini è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 7 con una storia da raccontare. Fin dalla prima puntata, infatti, non ha nascosto di avere un rapporto molto travagliato con la sorella Elettra. È da anni, ormai, che hanno interrotto i contatti. Alfonso Signorini ha cercato di indagare sulle cause che hanno portato a ciò. Durante la diretta del 26 settembre, Giovanni Ciacci ha provato a far luce sulla situazione. Stando a quando pubblicato dall’ultimo numero del settimanale Chi, le sue parole si baserebbero su una solida verità. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, Ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, la verità sul rapporto tra Elettra e Ginevra Lamborghini Gli spettatori del GF Vip 7 hanno dimostrato una ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 28 settembre 2022)Lamborghini è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 7 con una storia da raccontare. Fin dalla prima puntata, infatti, non ha nascosto di avere un rapporto molto travagliato con la sorella. È da anni, ormai, che hanno interrotto i contatti. Alfonso Signorini ha cercato di indagare sulle cause che hanno portato a ciò. Durante la diretta del 26 settembre,ha provato a far luce sulla situazione. Stando a quando pubblicato dall’ultimo numero del settimanale Chi, le sue parole si baserebbero su una solida verità. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7,come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, la verità sul rapporto traLamborghini Gli spettatori del GF Vip 7 hanno dimostrato una ...

GrandeFratello : Ma come avranno reagito i social a questo incontro tra Pamela Prati e Giovanni Ciacci? Giulia ha ovviamente la risp… - adelaide_santo : @reveluv2ne1 Si ciao Giovanni Ciacci vai e difendi Gemma - ParliamoDiNews : GF Vip, Giovanni Ciacci si scaglia di nuovo contro un altro concorrente provocando una forte reazione #28Settembre… - blogtivvu : Il pizzetto blu di Giovanni Ciacci al GF Vip: svelato per quale motivo lo colora in questo modo - infoitcultura : Gf Vip 7, accesa discussione tra Antonella Fiordelisi e Giovanni Ciacci -