Gas: chiude a 207 euro con ipotesi Nord Stream a rischio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il gas chiude in rialzo. Ad Amsterdam i Ttf registrano un prezzo di 207 euro segnando un +11,3% dopo un massimo di giornata a 210 euro. Ad alimentare le tensioni le ipotesi del tedesco Tagesspiegel ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il gasin rialzo. Ad Amsterdam i Ttf registrano un prezzo di 207segnando un +11,3% dopo un massimo di giornata a 210. Ad alimentare le tensioni ledel tedesco Tagesspiegel ...

loren_ch : RT @ppdalmon: In Russia, quando si deve spegnere il gas sotto la pentola, non si chiude la manopola ma si fa esplodere la tubatura col C4. - 87Fulvio : RT @ppdalmon: In Russia, quando si deve spegnere il gas sotto la pentola, non si chiude la manopola ma si fa esplodere la tubatura col C4. - fisco24_info : Gas: chiude a 207 euro con ipotesi Nord Stream a rischio: Per i Ttf ad Amsterdam rialzo dell'11,3% - Adry_Giro : RT @ppdalmon: In Russia, quando si deve spegnere il gas sotto la pentola, non si chiude la manopola ma si fa esplodere la tubatura col C4. - LePolemiqueCmoi : @LScorbutico Ancora. E'????che vuole azzerare dipendenza dal gas russo. I russi comunque chiudono e aprono per metter… -